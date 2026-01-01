Реклама

20:14, 1 января 2026

Россия передала США доказательства атаки на резиденцию Путина

Россия передала США расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Материалы с данными сбитого при попытке атаки на резиденцию президента России Владимира Путина БПЛА ВСУ переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Расшифровка контента памяти навигационных контроллеров точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции главы государства в Новгородской области, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. «Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», — заключил он.

О том, что российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов, направленных на резиденцию президента, стало известно ранее 1 января. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно объект резиденции Путина в Новгородской области.

Раскрывая подробности попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина, Минобороны сообщило, что дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Всего был запущен 91 БПЛА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся терактом, который направлен не только против Путина, но и против усилий американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта. Как отметил Песков, Россия ужесточит переговорную позицию по Украине.

