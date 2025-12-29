Реклама

20:31, 29 декабря 2025

«Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

Ушаков: ВСУ атаковали резиденцию Путина с помощью дронов дальнего действия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил ему о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию главы государства в Нижегородской области. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, Трамп был шокирован этой новостью, а также заявил, что эти действия Киева повлияют на подход США к работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ушаков заявил, что Трамп не мог даже предположить «такие сумасшедшие действия»

Путин обратил внимание Трампа, что сразу после успешных, как считает американская сторона, переговоров с Зеленским во Флориде, Украина предприняла атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. ВСУ использовали беспилотники дальнего действия. По словам Ушакова, Трампа также уведомили, что подобные действия не останутся без самого серьезного ответа.

Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

Юрий Ушаковпомощник президента России по международным делам

Помощник Путина добавил, что, по словам Трампа, попытка атаки повлияет на подход США к работе с Зеленским, которому нынешная администрация, «слава богу, не давала Tomahawk».

Путин в свою очередь подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, отметил он, «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». Президенты договорились продолжать поддерживать диалог.

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

В России оценили, как Москва ответит на атаку по резиденции Путина

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия должна ужесточить свое отношение к «государственному терроризму нынешних украинских властей». Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь считает, что Украина таким образом пытается сорвать переговорный процесс. По его словам, ответ на атаку беспилотниками определит военное командование, после чего будут нанесены тяжелые удары по Украине. Сорвать динамику переговоров руководству Украины, добавил он, не удастся.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Политолог и журналист Георгий Бовт привел слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия может изменить свою переговорную позицию из-за атаки на резиденцию. Бовт предположил, что речь может пойти об изменении режима в Киеве и расширении территориальных требований. Идею дальнейшего продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции также поддержал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что объектов, «которые можно превратить в пыль» в ответ на попытку удара по резиденции Путина, много. В их числе резиденция Зеленского, здание Верховной Рады, комплекс Главного управления разведки на Рыбальском острове. «С учетом того, что у РФ достаточно и дронов и накопленного опыта в работе по целям в Киеве — задача более, чем решаемая», — считают авторы канала.

Турецкий политолог Энгин Озер в разговоре с РИА Новости заявил, что попытка Киева атаковать резиденцию Путина во время мирных переговоров выглядит самоубийственной. Он допустил, что Москва станет более бескомпромиссной в вопросе собственных гарантий безопасности.

    

