19:27, 29 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде призвали ужесточить позицию России в переговорном процессе

Сенатор Карасин: РФ должна ужесточить отношение к терроризму со стороны Украины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия должна ужесточить свое отношение к государственному терроризму нынешних украинских властей, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Россия определила объекты и время для ответного удара после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Карасин отметил, что в обычных условиях, когда ведутся переговоры, стороны соблюдают взаимное уважение и сдерживают себя от необдуманных поступков, связанных с терроризмом. Вместо этого, продолжил он, Киев предпринял абсолютно неспровоцированную атаку на резиденцию президента России.

«Это откровенный акт государственного терроризма, и он должен иметь последствия. Именно поэтому Сергей Лавров сказал, что это заставит нас пересматривать нашу переговорную позицию. Все очень логично. Как это будет, в какой мере, каким образом, это уже вопрос тактический. Но то, что мы должны ужесточить свое отношение к государственному терроризму нынешнего киевского режима, это очевидно», — прокомментировал Карасин.

Ранее Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены.

