Бывший СССР
18:35, 29 декабря 2025Бывший СССР

Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лавров: Россия определила объекты для удара после атаки на резиденцию Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия определила объекты и время для ответного удара после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что сведений о пострадавших или каком-либо ущербе в результате атаки не поступало.

Ранее Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены. Он добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

