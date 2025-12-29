Раскрыта реакция Трампа на попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина

Ушаков: Трамп шокирован и возмущен попыткой ВСУ атаковать резиденцию Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп был шокирован и возмущен, когда узнал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Он сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия [со стороны Украины]», — рассказал представитель Кремля.

Путин в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что подобные «безрассудные террористические» действия со стороны Киева «не останутся без серьезного ответа».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области.Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены. Он добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.