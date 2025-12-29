Депутат Колесник: Отвечать за атаку на госрезиденцию будет широкий круг лиц

Украина пытается всеми силами сорвать переговоры, но в итоге за попытку атаки на резиденцию президента Владимира Путина ответит более широкий круг лиц, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Депутат отметил, что ответ на атаку беспилотниками определит военное командование, после чего будут нанесены тяжелые удары по Украине. Вместе с тем он указал, что сорвать динамику переговоров руководству этой страны не удастся.

«Это только ухудшает ситуацию. И люди на Украине гибнут от этого, и мир отодвигается. Им придется отвечать по полной, гораздо более широкому кругу лиц, чем который был до этого дня. Вся цепочка, которая планировала эту операцию, исчезнет в ближайшее время, где бы они ни прятались, в любой точке земного шара найдут и обезвредят».

Ранее Сергей Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее. Обращение было направлено в первую очередь странам Европы.

