Военкор Коц: Россия ответит Украине оружием, какого мир еще не видел

Военкор «Комсомольская правды» Александр Коц предположил, каким может быть ответ России Украине на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, эта атака «полностью развязывает руки» российским властям и войскам, но каким будет ответ, решать президенту, указал он.

Какой ее хотелось бы видеть мне? Главное — убедительной и сокрушительной. Торопиться не надо. Пусть враг слегка успокоится Александр Коц военный корреспондент

Он также призвал «перестать стесняться» и приступить к уничтожению лиц, принимающих решения на территории Украины, напомнив о терактах в отношении военных в России, взрывах мостов, атаках на критическую инфраструктуру и судна в море. «Война же идет, все средства хороши», — объяснился Коц, захотев, чтобы «в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы влетели в форточку» высокопоставленных украинских военных и глав спецслужб, перечислив среди них главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), главу СБУ Василия Малюка и главкома ВСУ Александра Сырского. «Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум. Думаю, что там найти одноразовых агентов сложнее, чем украинским спецслужбам в России», — добавил военкор.

Коц также допустил, что ответной атакой РФ может проверить свои новые вооружения, которые, по словам Путина, еще не применялись.

Самое время их испытать в реальных боевых условиях. Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком Александр Коц военный корреспондент

Автор также предположил, что сейчас происходит поворотный момент в СВО, «когда противник своими же руками срывает последние ограничители, которые мы до сих пор почему-то держали опломбированными».

Путин сообщил Трампу о попытке ВСУ атаковать его резиденцию

Накануне вечером помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил ему о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию главы государства в Новгородской области. По его словам, Трамп был шокирован этой новостью, а также заявил, что эти действия Киева повлияют на подход США к работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин обратил внимание Трампа, что сразу после успешных, как считает американская сторона, переговоров с Зеленским во Флориде Украина предприняла атаку на резиденцию на Валдае. Ушаков добавил, что, по словам Трампа, попытка атаки повлияет на подход США к работе с Зеленским, которому нынешняя администрация, «слава богу, не давала Tomahawk».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Путин же подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, отметил он, «по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена».

Лавров заявил, что ВС РФ «определили цели и сроки ответных действий»

О том, что Киев предпринял попытку атаковать резиденцию Путина, 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области Сергей Лавров Глава МИД России

Министр утверждал, что это была «целенаправленная попытка удара по объекту, имеющему государственное значение».

Лавров ткаже дал понять, что произошедшее не останется без последствий. По его словам, российские военные уже определили цели и сроки ответных действий.