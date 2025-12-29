Лавров заявил о попытке Украины ударить по резиденции Путина. Теперь Россия пересмотрит свою позицию на переговорах

Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Киев предпринял попытку атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, атака была совершена в ночь на 29 декабря 2025 года и носила массированный характер.

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области Сергей Лавров Глава МИД России

Министр подчеркнул, что речь идет именно о целенаправленной попытке удара по объекту, имеющему государственное значение.

Украину предупредили об ответных мерах

Как сообщил глава МИД, все беспилотники были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны. «Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало», — уточнил он.

При этом Лавров дал понять, что произошедшее не останется без последствий. По его словам, российские военные уже определили цели и сроки ответных действий.

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — заявил министр, добавив, что подобные действия Киевa Москва расценивает как безрассудные.

Лавров пообещал, что Москва не выйдет из переговоров с США, но изменит подход

Отдельно Лавров прокомментировал влияние атаки на дипломатический процесс между Россией и Соединенными Штатами. Как передает РИА Новости, Москва не намерена полностью сворачивать переговоры.

При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами Сергей Лавров Глава МИД России

В то же время министр подчеркнул, что действия Киева вынуждают Россию пересмотреть подход к диалогу. «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», — добавил Лавров.

Он также обратил внимание на символичность момента, в который была предпринята атака.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул министр.

В МИДе увидели попытку сорвать диалог

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в комментарии РИА Новости назвал атаку на резиденцию президента серьезной попыткой подорвать переговорный процесс.

«Конечно, то, что произошло сегодня, — это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира», — заявил он, подчеркнув, что подобная тактика уже стала привычной для Киева.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он добавил, что каждый раз, когда переговоры входят в «деликатную фазу поиска решений», украинские власти предпринимают резкие и провокационные шаги, направленные на срыв контактов. При этом, добавил дипломат, такие действия осуществляются при участии западных кураторов.

По его мнению, в происходящем прослеживается «стиль британцев», и Россия даст адекватный ответ на провокацию.

Что известно о резиденции Путина на Валдае?

У президента России несколько резиденций. Основной считается подмосковное Ново-Огарево, где Путин чаще всего проводит рабочие встречи. Территория усадьбы закрыта для посещений и находится под охраной Федеральной службы охраны.

Что касается государственной резиденции, которую попыталась атаковать Украина, то речь идет о той, что расположена в Новгородской области примерно в 20 километрах от города Валдай. В последние годы Путин не проводит там публичных совещаний, однако объект сохраняет статус государственной резиденции.

Исторически эта дача использовалась для отдыха высших советских чиновников. По архивным данным, здесь бывали Никита Хрущев и Николай Рыжков, а в постсоветское время резиденцию посещал Борис Ельцин.

Сам комплекс представляет собой двухэтажный коттедж, расположенный на полуострове площадью около 52 гектаров между озерами Валдайское и Ужин. В непосредственной близости находится Валдайский национальный парк, известный своей богатой фауной. В окрестных лесах обитают лоси, кабаны, волки и рыси.

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Соседями Путина являются высокопоставленные чиновники

По данным журнала «Сноб», территория вокруг валдайской резиденции президента фактически представляет собой закрытую зону с многоуровневой системой охраны. По периметру полуострова установлен металлический забор с камерами видеонаблюдения. Как следует из публичной кадастровой карты, огороженная территория разделена на два участка: один площадью около 151 гектара находится в бессрочном пользовании Федеральной службы охраны, второй — около 98 гектаров — принадлежит петербургской компании «Прайм».

Кроме того, южнее полуострова «Прайм» арендует еще более 58 гектаров земли, относящихся к территории национального парка «Валдайский». А о другую сторону озера Ужин, как следует из материала, располагаются участки и объекты, связанные с крупными бизнесменами и действующими или бывшими высокопоставленными чиновниками. Среди них есть структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, страховые компании, а также земельные владения, которые фигурируют в декларациях или принадлежат полным тезкам руководителей силовых ведомств и Управделами президента.