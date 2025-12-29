«Его конец близок». В США прошли переговоры между Зеленским и Трампом. Что об этом думают в России и мире?

Профессор Саймонс: Зеленский хочет использовать последнюю попытку сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать последнюю попытку сохранить лицо своими заявлениями о необходимости принятия мирного плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Зеленский совершенно оторван от реальности и находится в отчаянном положении. Подозреваю, он понимает, что конец его режима близок, поскольку он стал обузой для геополитических целей США и угрозой для имиджа [президента США Дональда Трампа] в случае провала военного сопротивления Украины Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Владимир Зеленский заявил после переговоров с Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря, что Украине необходимо утвердить мирный план из 20 пунктов по урегулированию конфликта с Россией на общенациональном референдуме. В этом контексте он отдельно упомянул вопрос вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных территорий Донецкой народной республики.

Политик также заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план лишь при условии согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней. По его словам, проведение голосования, в том числе по вопросам территориальных уступок, требует организации соответствующей инфраструктуры при полной остановке боевых действий.

Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, что здесь у нас позиция одна — войну надо дипломатически закончить Владимир Зеленский президент Украины

Оценки итогов встречи Зеленского и Трампа политиками и СМИ во многом разделились: в частности, американский лидер назвал переговоры «превосходными» и заявил о приближении мира. В свою очередь, газета The New York Times посчитала ход урегулирования тупиковым, но сделала вывод о выигрышной ситуации для Киева из-за продолжения участия президента США в мирном процессе. Однако украинское издание «Страна.ua», напротив, назвало итоги встречи в Майами провалом попытки Владимира Зеленского убедить Дональда Трампа поддержать мирный план из 20 пунктов. Отмечается, что Трамп по-прежнему настаивает на территориальных уступках со стороны Киева и отвергает возможность решения территориального вопроса путем референдума.

Как Зеленский прокомментировал итоги обсуждения?

По словам Владимира Зеленского, в настоящий момент Украина и США обсуждают идею создания зоны свободной торговли на подконтрольных Киеву территориях ДНР вместо создания демилитаризованной зоны. Он также добавил, что этот вопрос не обсуждался детально и требует дальнейшей проработки в переговорах с США.

Политик также признал разногласия с Белым домом относительно срока действия гарантий безопасности для Украины: по его словам, администрация Трампа настаивает на 15-летнем соглашении, в то время как Киев потребовал более длительное соглашение. Он указал, что в случае согласия на украинские условия Трамп примет «историческое решение».

Киев рассчитывает на гарантии безопасности сроком на 30-50 лет после завершения конфликта на Украине

Зеленский отдельно рассказал о подготовленном совместно с администрацией Трампа документе по восстановлению экономики и развитию Украины по окончании конфликта с Россией. Он также отдельно понадеялся на участие в экономической программе стран «коалиции желающих» по размещению вооруженных контингентов на украинской территории.

Грег Саймонс назвал главным итогом переговоров в Майами для Украины и США отсутствие четко сформулированных результатов. Он также отметил, что ни один представитель администрации Трампа не встретил Зеленского после приземления его самолета во Флориде. По мнению политолога, стороны переговоров подразумевали, что фактически ключевым фактором в настоящий момент является продвижение Вооруженных сил России на фронте.

Трамп и особенно Зеленский, похоже, оказались довольно бессильны в своей способности управлять событиями и обстоятельствами Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Фото: Stringer / Reuters

Как на встречу в Майами отреагировали в Европе?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «значительном прогрессе» в урегулировании украинского кризиса и оценила как «хороший» часовой телефонный разговор Владимира Зеленского с лидерами стран Европы по итогам встречи во Флориде. Еврочиновник назвала ключевым условием урегулирования наличие «непререкаемых гарантий безопасности с самого первого дня» для Украины.

Был достигнут значительный прогресс, который мы приветствовали Урсула фон дер Ляйен президент Еврокомиссии

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек победу России в конфликте на Украине в случае внутреннего раскола Запада. По его словам, это является главным результатом переговоров в Майами.

Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров еще далеко Дональд Туск премьер-министр Польши

Как переговоры в Майами оценивает Россия?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получит информацию по итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа по соответствующим каналам. Он также раскрыл договоренность относительно нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США.

Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев должен вывести ВСУ за черту административных границ ДНР для остановки боевых действий. При этом он воздержался от ответа на вопрос о пунктах мирного плана по территориальным уступкам и статусе Запорожской атомной электростанции, подчеркнув, что Москва в настоящий момент считает нецелесообразным комментировать отдельные положения документа.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как будет развиваться обсуждение?

На пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп объявил о создании рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине, в состав которой войдут:

спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер;

председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Дэн Кейн;

госсекретарь США Марко Рубио.

Также список могут пополнить министр войны Пит Хегсет и другие представители Пентагона. При этом в числе возможных переговорщиков от США не упоминается министр армии Дэн Дрисколл, которого ранее СМИ называли новым спецпредставителем Трампа по Украине вместо формально занимающего эту должность Кита Келлога. Отмечается, что американская рабочая группа будет взаимодействовать с Москвой и Киевом по отдельности.

Владимир Зеленский уже после встречи в Мар-а-Лаго заявил о готовности к расширению формата переговоров, в частности к созданию четырехсторонней технической группы с участием Украины, Европы, США и России для продвижения мирного плана. Он назвал необходимым участие Европы в урегулировании конфликта на уровне технической группы и критически оценил перспективы трехстороннего формата.

По словам политика, планируемые в январе встречи разного уровня с европейскими и американскими партнерами в конечном итоге приведут к прямым переговорам России и Украины. Он также анонсировал встречу Украины и стран Европы на уровне глав государств для окончательного согласования документов.

Наши команды продолжат работать над всеми аспектами. Мы договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать все обсужденные вопросы Владимир Зеленский президент Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» в Париже в начале января по итогам переговоров Украины и США. Он также раскрыл планы окончательно согласовать на мероприятии «конкретный вклад каждой страны».

По мнению Грега Саймонса, Владимир Зеленский совершает ошибку, продолжая рассчитывать на существенные гарантии безопасности от Европы и США. Он отметил отсутствие у европейских государств реальной военной мощи для выполнения подобных обещаний и нежелание администрации Трампа продолжать поддержку Киева. Эксперт добавил, что рекомендации США и Европы в области безопасности «уже полностью разрушили» Украину.