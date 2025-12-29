Реклама

14:10, 29 декабря 2025Мир

На Западе назвали условие победы России

Премьер Польши Туск: Россия победит Запад и Украину, если внесет раскол
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия в состоянии победить союз западных стран и Украины, если сможет внести раскол между ними. Об этом на своей странице в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Запад и Украина проиграют это противостояние, если Россия сумеет разделить нас и диктовать условия мира», — подчеркнул глава польского правительства.

Ранее Туск в своем рождественском поздравлении заявил, что мир сошел с ума. По словам премьера, «повседневная жизнь наводняет нас информацией, которая вызывает печаль и ужас».

