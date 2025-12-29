На Западе назвали условие победы России

Россия в состоянии победить союз западных стран и Украины, если сможет внести раскол между ними. Об этом на своей странице в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Запад и Украина проиграют это противостояние, если Россия сумеет разделить нас и диктовать условия мира», — подчеркнул глава польского правительства.
Ранее Туск в своем рождественском поздравлении заявил, что мир сошел с ума. По словам премьера, «повседневная жизнь наводняет нас информацией, которая вызывает печаль и ужас».