«Единственный, кто способен закончить конфликт». В США нашли нового переговорщика по Украине. Кто он такой?

Politico: Министр армии США Дрисколл может уговорить Украину закончить конфликт

Министр армии США Дэн Дрисколл, чье влияние в администрации президента США Дональда Трампа резко возросло, превратился в одного из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и закончить вооруженный конфликт. Об этом пишет журнал Politico.

Дэн Дрисколл пользуется всеобщим уважением, а его талант и опыт доказывают, что он — идеальный человек, способный помочь администрации положить конец конфликту России и Украины Анна Келли заместитель пресс-секретаря Белого дома

О том, кто такой Дэн Дрисколл, как он попал в администрацию Трампа из-за дружбы, почему он теснит главу Пентагона Пита Хегсета и какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине, — в материале «Ленты.ру».

Кто такой Дэн Дрисколл?

Дэн Дрисколл родился в 1985 году в городе Бун, штат Северная Каролина. Он из семьи военных — его отец служил пехотинцем во время Вьетнамской войны, а дед был дешифровщиком в годы Второй мировой.

Будущий министр отучился на юриста в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Затем он отслужил в армии и поступил без экзаменов в юридическую школу Йельского университета (признан Генпрокуратурой России нежелательной организацией).

Во время учебы Дрисколл подружился с будущим вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Там же он познакомился с будущим советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и Мэттом Блюменталем — сыном одного из самых антироссийски настроенных сенаторов Ричарда Блюменталя

О военной карьере Дрисколла известно, что он служил в армии три с половиной года, оставив службу в звании первого лейтенанта. С августа 2007 года по март 2011 года он служил танковым офицером, а также командиром взвода кавалерийских разведчиков в 10-й горной дивизии на базе Форт-Драм, штат Нью-Йорк.

В октябре 2009 года он был направлен в Ирак — за службу получил нашивку рейнджера и значок «За боевые действия».

В 2020 году Дрисколл попытался уйти в политику. Он баллотировался на пост кандидата от Республиканской партии от 11-го избирательного округа Северной Каролины в Палату представителей, но проиграл выборы.

Однако в 2024 году ему поступило неожиданное предложение — его пригласили в администрацию вновь избранного Дональда Трампа на пост министра армии. Источники в администрации Белого дома сообщили Politico, что дружба с Вэнсом сыграла важную роль.

Отношения Дэна Дрисколла с Джеем Ди Вэнсом, безусловно, помогли ему получить эту работу. Но весь его успех был обусловлен заслугами. Он просто чертовски хорош в своей работе источник из Белого дома на правах анонимности журналу Politico

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Как работа Дрисколла вскрыла проблемы в Пентагоне?

Как сообщил источник из администрации Трампа, Дрисколл никого не знал в Белом доме, когда был назначен на пост министра.

Однако он смог в кратчайшие сроки стать влиятельным главой ведомства: «Дрисколл стал одним из самых впечатляющих членов администрации Трампа с момента его утверждения».

Чем занимается министр армии США? Министр армии США — высшее гражданское должностное лицо. Формально эта должность носит сугубо бюрократический характер и никак не связана с политикой. Глава ведомства управляет годовым бюджетом армии и ее составом, насчитывающим более миллиона военнослужащих, военнослужащих Национальной гвардии и резервистов, а также более 330 тысяч гражданских служащих. Он также следит за состоянием военных объектов, систем вооружений, закупкой оборудования, средств связи и контроля финансовых потоков. Более того, хотя министр армии назначается президентом США и утверждается Сенатом Конгресса, он не является должностным лицом уровня кабинета министров. Он подчиняется главе Пентагона и обязан отчитываться перед ним.

Тем не менее Дрисколл меняет баланс сил и превращается в более влиятельную фигуру, чем его формальный начальник — министр войны Пит Хегсет.

«Растущее доверие к Дрисколлу со стороны Белого дома, похоже, отличается от отношения к Хегсету, чья поездка в Тихоокеанский регион в октябре стала для него первым с мая практически самостоятельным зарубежным туром. Кроме того, между Хегсетом и Белым домом возникли разногласия по поводу его кандидатур на руководящие должности в Пентагоне», — приводит журнал Politico слова анонимных собеседников.

Как отмечают авторы материала, новые предложения США по урегулированию конфликта на Украине показали серьезные противоречия между «восходящей звездой и скандальным руководителем Пентагона».

Дрисколл превратился в одного из самых надежных и талантливых переговорщиков, которому можно поручить решение трудных вопросов. Он действует в обход главы Пентагона и занимается вопросами по Украине, к которым формально не имеет никакого отношения.

Хегсету не очень доверяют в плане передачи этих сообщений ключевым лидерам. Сейчас больше доверяют Дэну, который сможет это сделать источник из Белого дома на правах анонимности журналу Politico

Какую роль Дрисколл играет в переговорах по Украине?

20 ноября Дрисколлпо поручению Трампа прибыл с визитом на Украину для представления президенту Украины Владимиру Зеленскому плана по урегулированию конфликта.

После встречи с Зеленским министр армии США провел серию консультаций с союзниками по НАТО, чтобы ознакомить их с мирным планом. Сейчас он пытается добиться встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым

Отмечается, что министр вообще не должен был обсуждать с Зеленским детали нового плана США по окончанию конфликта на Украине. Он собирался лишь провести переговоры с Зеленским, чтобы обсудить детали сотрудничества США и Украины в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Однако визит приобрел гораздо большее значение после встречи в Белом доме на прошлой неделе, где Трамп с энтузиазмом одобрил назначение Дрисколла на новую важную дипломатическую должность. В момент, когда поступило сообщение о визите, министр армии вообще находился в Белом доме по другим делам», — рассказал источник в администрации президента.

За последние 36 часов мы наблюдаем поистине впечатляющий темп дипломатической активности (...) Американцы обсудили напряженные сроки реализации этих усилий Джули Дэвис временный поверенный в делах США на Украине

Успехи Дрисколла на украинском направлении говорят о колеблющихся позициях не только главы Пентагона, но и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. 19 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог рассказал своим подчиненным о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода он назвал чувство «отстраненности» в переговорном процессе по Украине.

Хотя работу министра армии высоко оценивают в администрации Трампа и с его именем связывают надежды на достижение мирной сделки по Украине, говорить о его решающей роли немного преждевременно.