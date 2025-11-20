«Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

Профессор Саймонс: Отставка Келлога приведет к прекращению помощи США Украине

Возможная отставка спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога приведет к окончательному прекращению помощи Киеву со стороны Вашингтона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс.

19 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог рассказал своим подчиненным о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода он назвал чувство «отстраненности» в переговорном процессе по Украине, так как инициатива фактически давно находится в руках другого спецпредставителя — Стива Уиткоффа.

По данным агентства, это событие нанесет ощутимый удар по Европе и Украине, так как они лишатся своего главного союзника в администрации президента США Дональда Трампа.

Саймонс подчеркнул, что такие люди как Келлог стали ненужными для Трампа и его внешней политики.

Это подготовка условий для прекращения поддержки украинского режима, причем не только для военной. Это попытка подставить под автобус всех тех бесполезных доверенных лиц, которые стали ненадежной обузой для внешней политики США и их геостратегических императивов Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Почему Трамп может отправить Келлога в отставку?

Как отметил Саймонс, существуют несколько политических факторов, из-за которых Келлог может уйти.

«Келлогг — неоконсерватор, сторонник войны, а это означает, что данная линия больше не актуальна и, возможно, станет помехой для нового политического курса», — обратил внимание исследователь.

При этом политолог добавил, что ослабление позиций Келлога связано с общим раздражением администрации Трампа от украинского вопроса. В частности, он напомнил о разворачивающемся коррупционном скандале, подчеркнув, что это не случайные совпадения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича — которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского — в организации коррупционной схемы в секторе энергетики. В расследовании фигурируют два бывших украинских министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук, которых уже отправили в отставку. Скандал вызвал недовольство в США и Европе.

Отставка Келлога связана с изменением политики в отношении поддержки войны США против России через Украину. Это не единичный случай, и здесь не может быть совпадений. Например, то же использование НАБУ для дискредитации Зеленского и его окружения Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Как уход Келлога изменит позицию Трампа по Украине?

Как указал Саймонс, Белый дом подготавливает почву для ухода с Украины по нескольким причинам.

«Логично предположить, что есть и другие, более насущные геополитические задачи, например, попытка ослабить и сдержать Китай, который считается главным противником американского глобального лидерства», — сказал эксперт.

Также профессор добавил, что для Трампа Украина становится все менее интересной по личным причинам.

С эмоциональной точки зрения, Трамп не хочет, чтобы его ассоциировали с проигранной войной, с его бинарным миром победителей и проигравших. Это сделало бы его тем, кого он больше всего презирает — проигравшим Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

По его словам, хозяин Белого дома особенно боится повторить судьбу бывшего президента США Джо Байдена и его провальный вывод войск из Афганистана: «Что касается Келлога, его необходимо отстранить, поскольку он не поможет Трампу стать победителем».

США предложили новый план урегулирования конфликта на Украине

Ранее портал Axios раскрыл некоторые пункты нового мирного плана США по Украине.

Отмечается, что рамочный документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, который фактически сместил Келлога из переговорного процесса.

В частности, новый мирный план включает следующие пункты:

Уступку Украиной России подконтрольной ВСУ части Донбасса;

Признание Крыма и Донбасса частью России со стороны США, при этом Киев может не идти на этот шаг;

Признание русского языка в качестве официального, отказ от нападок на Русскую православную церковь;

Сокращение численности ВСУ и поставки дальнобойных вооружений;

Предоставление Украине американских гарантий безопасности.

Помимо Уиткоффа, над проектом также работали государственный секретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам источников, американская сторона консультировалась со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

The Wall Street Journal отмечает — этот план соответствует договоренностям Путина и Трампа, достигнутым в Анкоридже

Согласно данным газеты Financial Times, официальные лица в Киеве отвергли план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта.

По словам чиновников, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине. Также известно, что проект вызвал недовольство в Европе.