На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

WSJ: Новый план США по Украине соответствует предложениям Путина

Новый мирный план урегулирования конфликта на Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям лидера России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже. Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.

Киев отказался от нового плана Трампа

Официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта. Об их реакции написала газета Financial Times (FT). По словам чиновников, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

В свою очередь, издание Politico узнало, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по конфликту на Украине. По данным журналистов, политики полагали, что мнение президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине изменилось.

На фоне этого The Daily Telegraph пришла к выводу, что администрация Трампа проявила безразличие к европейским лидерам, оставив их в неведении относительно своего мирного плана урегулирования по Украине. По данным собеседников издания, представители Белого дома прямо сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на выдвинутые предложения, обоснованные в плане по завершению кризиса. Как уточняет британская пресса, попытки склонить политика к миру обусловлены разгоревшимся коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказался сам Зеленский и его ближайший соратник Тимур Миндич.

Трамп одобрил план по Украине из 28 пунктов

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Тот уточнил, что разработкой соглашения занимались спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Выяснилось, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров смогли достичь «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию на Украине. Как утверждает источник Axios, Зеленский дал Умерову полномочия для проведения данных переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.

Вечером 19 ноября стало известно, что Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников. При этом Запад должен признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Также документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза, запрет на размещение в республике иностранных войск и введение ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия, способного достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним пунктом значится отказ Украины «как минимум на несколько лет» от вступления в НАТО.

В США исключили победу Украины в конфликте

Новый мирный план США по Украине в большей степени учитывает интересы России, указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс. Он отметил, что мирные инициативы, предложенные Киевом и Европой, представляли собой ультиматум Москве и поэтому были неисполнимы. «Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские», — сказал военный. По его словам, информация о плане урегулирования украинского конфликта фактически фиксирует неизбежное поражение Киева и свидетельствует об осознании Западом сложившейся реальности.

Давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена

Дэниел Дэвис военный эксперт

Политолог Гленн Дизен предупредил, что Трампа вскоре могут обвинить в жестоких требованиях к Украине. При этом он указал, что истинными виновниками конфликта являются те, кто поддерживал киевский Майдан в 2014 году, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. «Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться», — подчеркнул эксперт.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход выразила уверенность, что Зеленский будет вынужден принять план США по урегулированию конфликта, так как в случае отказа ему найдут замену. «Он "на растяжке", тут ему не позавидуешь… Будет стоять вопрос, если он их (условия — прим. "Ленты.ру") не примет, то найдут того, кто примет», — резюмировала парламентарий.