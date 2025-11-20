Мир
Раскрыт еще один пункт нового плана США по Украине

WSJ: США в рамках мирного плана требуют от Киева отказаться от членства в НАТО
США в рамках нового мирного плана требуют от Украины отказаться от вступления в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что, согласно документу, Киев должен будет как минимум на несколько лет отказаться от присоединения к альянсу.

По данным СМИ, новый мирный план США по Украине состоит из 28 пунктов. В частности, документ предполагает отказ Киева от Донбасса и части вооружения, признание им русского языка и сокращение украинской армии в 2,5 раза.

Сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп уже одобрил план по урегулированию вооруженного конфликта. В свою очередь, украинские чиновники отвергли инициативу, заявив, что документ полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

