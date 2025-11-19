В Киеве раскрыли реакцию на план США по Украине

FT: Чиновники в Киеве заявили, что Украина отвергает план США по конфликту

Официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта. Об их реакции написала газета Financial Times (FT).

По словам чиновников, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

Ранее сообщалось, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

Тем временем журналист издания The Economist Оливер Кэрролл выяснил новые детали мирного плана США по урегулированию украинского кризиса. По его словам, в плане прописан запрет на размещение в стране иностранных войск.