Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 20 ноября 2025Мир

США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

DT: Администрация Трампа потребовала от Зеленского принять сделку по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Susana Vera / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа проявила безразличие к европейским лидерам, оставив их в неведении относительно своего мирного плана урегулирования по Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, представители Белого дома прямо сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на выдвинутые предложения, обоснованные в плане по завершению кризиса.

Как уточняет британская пресса, попытки склонить политика к миру обусловлены разгоревшимся коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказался сам Зеленский и его ближайший соратник Тимур Миндич.

Ранее стало известно, что Вашингтон занимается проработкой плана урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Он представляет из себя рамочный документ из 28 пунктов, ключевую роль в создании которого играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Киева передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем. В обмен Украине обещают предоставить гарантии безопасности от Вашингтона и европейских союзников. Зеленский в свою очередь заявил, что Киев поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» американского лидера по урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Экс-премьер Украины оценил шансы Зеленского остаться у власти

    В США исключили победу Украины в конфликте

    Россиянам напомнили о сокращенной последней рабочей неделе в году

    Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

    В России предположили гибель инструкторов из США при ударе возмездия по ATACMS

    В России назвали возможную замену Зеленскому

    США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

    Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости