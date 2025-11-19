Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 19 ноября 2025Мир

В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

Axios: Трамп требует от Украины передать территории России в обмен на гарантии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Белый дом считает, что Украина, скорее всего, потеряет эти территории в любом случае, если война продолжится, и поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас», — говорится в материале.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что разработанный США мирный план по завершению украинского конфликта включает в себя отказ Киева от части территорий и вооружения, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Рассекречен иностранный помощник-чемпион в вопросе возвращения российских биатлонистов

    США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

    На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

    В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте Европы оставили лишь ресторан

    Малышева дала совет семьям алкоголиков

    Россиянам раскрыли ловушки при оформлении ипотеки

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России

    В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

    Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости