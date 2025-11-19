Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 19 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал новый мирный план США

Зеленский: Киев поддерживает каждое сильное предложение Трампа по урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Украина поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя новый мирный план Вашингтона, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Он подчеркнул, что только США под силу положить конец конфликту. «Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась», — сказал Зеленский.

Он также отметил роль Турции в мирном урегулировании, сообщив, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предоставить переговорную площадку. По словам Зеленского, Киев готов работать в «любых содержательных форматах, которые могут дать результат».

Ранее стали известны подробности о новом плане США по урегулированию украинского конфликта. Сообщалось, что от Киева потребуют отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать процесс сокращения войск.

По информации Financial Times (FT), официальные лица в Киеве раскритиковали план, заявив, что он почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал новый мирный план США

    Тарасова обвинила главу МОК во лжи

    Трамп назвал США горсткой дураков

    Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

    В мирном плане США по Украине заметили пункт про иностранные войска

    На танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

    Киев вернул России тело пленного бойца с вырезанным сердцем

    Спецпосланник Трампа по Украине уйдет в отставку

    В Киеве раскрыли реакцию на план США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости