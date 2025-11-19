Зеленский прокомментировал новый мирный план США

Зеленский: Киев поддерживает каждое сильное предложение Трампа по урегулированию

Украина поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя новый мирный план Вашингтона, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Он подчеркнул, что только США под силу положить конец конфликту. «Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась», — сказал Зеленский.

Он также отметил роль Турции в мирном урегулировании, сообщив, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предоставить переговорную площадку. По словам Зеленского, Киев готов работать в «любых содержательных форматах, которые могут дать результат».

Ранее стали известны подробности о новом плане США по урегулированию украинского конфликта. Сообщалось, что от Киева потребуют отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать процесс сокращения войск.

По информации Financial Times (FT), официальные лица в Киеве раскритиковали план, заявив, что он почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.