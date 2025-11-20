Мир
01:00, 20 ноября 2025

Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

Axios: США потребуют от Украины признать Крым и Донбасс российскими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Журналисты раскрыли некоторые пункты нового мирного плана США по Украине. Об этом пишет издание Axios.

Накануне стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что рамочный документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников. При этом Запад должен признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Однако уточняется, что украинскую сторону об этом просить не собираются.

Белый дом считает, что Украина, скорее всего, потеряет эти территории в любом случае, если война продолжится, и поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас

Axios

Позднее журналист издания The Economist Оливер Кэрролл выяснил, что документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. При этом ранее предполагалось снижение численности украинской армии лишь в два раза. Кроме того, в плане прописан запрет на размещение в республике иностранных войск. Также ожидается введение ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия, способного достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

В свою очередь, газета Financial Times указала, что в рамках предполагаемого соглашения США потребуют от Киева признать русский язык в качестве официального. Кроме того, план предусматривает предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви.

На Украине заранее отвергли мирный план

В Вашингтоне уже указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость согласиться с ключевыми пунктами предложенного плана. Однако официальные лица в Киеве отвергли инициативу, заявив, что документ почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет принят.

По информации Axios, Зеленский в непубличном пространстве выразил несогласие с инициативой Вашингтона. Однако спустя несколько часов пресс-служба украинского лидера в Telegram написала, что Киев поддерживает «каждое сильное и справедливое предложение» Трампа по урегулированию вооруженного конфликта. Зеленский подчеркнул, что только США под силу положить конец боевым действиям, и заверил в готовности Киева работать в «любых содержательных форматах, которые могут дать результат».

Источники газеты Politico уверены, что Зеленский будет вынужден принять мирный план России и США по Украине. Как отмечает издание, настроения в Белом доме оптимистичны, и мирный план будет представлен Киеву как свершившийся факт.

В Кремле заявили о вынужденном продолжении СВО

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) за неимением диалога с Украиной. Он указал, что Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что для ВСУ сложилась «аховая» обстановка, и бои на купянском и покровском направлениях в зоне СВО близятся к завершению. «И они [ВСУ] пытаются хоть как-то своим западным кураторам показать, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев у себя на улицах обезлюдевших украинских городов», — заключил парламентарий.

