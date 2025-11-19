В комитете Госдумы по обороне раскрыли детали о ситуации на СВО

Депутат ГД Картаполов: Ситуация на фронте для ВСУ аховая

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день аховая. Детали о положении дел на фронте раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Реальная ситуация на фронте аховая. ВСУ везде терпят поражение», — обозначил депутат.

По словам Картаполова, бои на купянском и покровском направлениях в зоне СВО близятся к завершению.

«И они [ВСУ] пытаются хоть как-то своим западным кураторам показать, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев у себя на улицах обезлюдевших украинских городов», — заключил парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. Он подчеркнул, что Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.