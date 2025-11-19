Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 19 ноября 2025Россия

В комитете Госдумы по обороне раскрыли детали о ситуации на СВО

Депутат ГД Картаполов: Ситуация на фронте для ВСУ аховая
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день аховая. Детали о положении дел на фронте раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Реальная ситуация на фронте аховая. ВСУ везде терпят поражение», — обозначил депутат.

По словам Картаполова, бои на купянском и покровском направлениях в зоне СВО близятся к завершению.

«И они [ВСУ] пытаются хоть как-то своим западным кураторам показать, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев у себя на улицах обезлюдевших украинских городов», — заключил парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО за неимением диалога с Украиной. Он подчеркнул, что Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости