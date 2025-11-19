Мир
21:54, 19 ноября 2025

США призвали Зеленского принять мирный план по Украине

Reuters: США указали Зеленскому на необходимость принять их мирный план
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

США указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость принять основные пункты предложенного ими плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, план включает в себя отказ Киева от некоторых территорий и вооружения, а также предполагает сокращение численности украинской армии.

19 ноября стало известно, что США занимаются разработкой нового мирного плана по Украине, консультируясь с Россией. В документе 28 пунктов, а ключевую роль в работе над ним играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По данным Axios, согласно плану, США и другие страны могут признать Крым и Донбасс законными российскими территориями, но Украину об этом просить не будут.

