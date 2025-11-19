США призвали Зеленского принять мирный план по Украине

Reuters: США указали Зеленскому на необходимость принять их мирный план

США указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость принять основные пункты предложенного ими плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, план включает в себя отказ Киева от некоторых территорий и вооружения, а также предполагает сокращение численности украинской армии.

19 ноября стало известно, что США занимаются разработкой нового мирного плана по Украине, консультируясь с Россией. В документе 28 пунктов, а ключевую роль в работе над ним играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По данным Axios, согласно плану, США и другие страны могут признать Крым и Донбасс законными российскими территориями, но Украину об этом просить не будут.