Озвучены новые подробности о мирном плане США по Украине

Axios: В плане США по Украине говорится о признании Крыма и Донбасса российскими

Новый план Вашингтона, в котором расписаны шаги по урегулированию украинского кризиса, предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории. Эти подробности приводит портал Axios.

В публикации отмечается, что Вашингтон и европейские партнеры Киева должны признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Однако уточняется, что украинскую сторону об этом просить не собираются.

Ранее заявлялось, что в плане американского лидера Дональда Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России. Как сообщил Axios со ссылкой на чиновников, Трамп требует от Киева передать Москве территории в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и украинских союзников из Европы.

Как стало известно, США занимаются разработкой нового плана урегулирования конфликта на Украине. В документе есть 28 пунктов, а ключевую роль в работе над ним играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.