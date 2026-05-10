Китай заинтересовался действиями США в Иране перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

Politico: Китай досконально изучает действия США в Иране

КНР внимательно следит за тем, как Соединенные Штаты не могут прорвать блокаду Ирана, расходуя значительные огневые силы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что пока глава Белого дома Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин готовятся к встрече, Вашингтон оказался в подвешенном состоянии из-за перемирия на Ближнем Востоке. В Министерстве обороны США есть опасения, что все козыри на этом саммите будут на руках у Китая, пишут журналисты.

По словам представителя ведомства, военные Китая внимательно изучают шаги американцев в Исламской Республике для того, чтобы выявить уязвимости. Их могут использовать в конфликте с Соединенными Штатами. Как отмечают аналитики, в Пекине практически наверняка вскрыли трудности США, возникшие с возобновлением движения по Ормузскому проливу и иранскими атаками на корабли американских ВМС.

Эксперт по оборонной стратегии Бекки Вассер считает, что китайский арсенал может значительно превосходить по размерам иранский. При этом, замечает Politico, Китай наблюдает за тем, как американские военные расходуют свои высокотехнологичные ракеты — от «Томагавков» до систем ПВО Patriot.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп захотел провести историческую встречу с Си Цзиньпином в Пекине. Она должна пройти 14-15 мая.