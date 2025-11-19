Мир
Зеленского вынудят принять мирный план России и США

Politico: Зеленский будет вынужден принять мирный план России и США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять мирный план России и США по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, настроения в Белом доме оптимистичны, и, похоже, мирный план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт.

«То, что мы собираемся представить [Украине], разумно», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Зеленский, находящийся под давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте из-за разгорающегося коррупционного скандала, будет вынужден принять то, что ему предлагают.

Ранее стало известно, что американская администрация рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца ноября. Отмечается, что команда Трампа вскоре обнародует новый проект мирного соглашения между Москвой и Киевом.

