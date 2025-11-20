Мир
Стало известно о реакции чиновников Европы на тайный план США по Украине

Politico: Чиновники Украины и Европы были ошеломлены тайным планом США и России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, западные и украинские политики полагали, что мнение президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине изменилось. Кроме того, уточняется, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф начал работать над документом в конце октября.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Разработкой документа занимались Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

