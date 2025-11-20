В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров смогли достичь «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию на Украине. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источник.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — сообщается в материале.

Как утверждает источник, президент Украины Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения данных переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.

Ранее агентство Reuters выяснило, что разработанный в Вашингтоне мирный план по завершению украинского конфликта включает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения.