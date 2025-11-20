Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 20 ноября 2025Мир

В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по плану урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров смогли достичь «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию на Украине. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источник.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — сообщается в материале.

Как утверждает источник, президент Украины Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения данных переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.

Ранее агентство Reuters выяснило, что разработанный в Вашингтоне мирный план по завершению украинского конфликта включает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Windows научилась защищаться от сбоев

    Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

    Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

    Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

    Трамп одобрил новый мирный план по Украине

    Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

    Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

    В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

    В США раскрыли план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости