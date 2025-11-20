План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

Новый мирный план урегулирования конфликта на Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям лидера России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже.
Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.
Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
В американской прессе начали появляться предполагаемые пункты плана. Сообщалось, что он подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. Документ также предполагает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. При создании документа проходили консультации с российской стороной, утверждают источники.