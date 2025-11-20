Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 20 ноября 2025Мир

План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

WSJ сообщила, что новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Новый мирный план урегулирования конфликта на Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям лидера России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже.

Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

В американской прессе начали появляться предполагаемые пункты плана. Сообщалось, что он подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. Документ также предполагает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. При создании документа проходили консультации с российской стороной, утверждают источники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

    Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

    Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в застегнутом на три пуговицы коротком жилете

    Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

    В российском регионе взорвалась котельная

    Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

    План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

    Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

    Россиянин описал Финляндию словами «соотечественники чувствуют недовольные взгляды»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости