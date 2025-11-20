План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

WSJ сообщила, что новый план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина

Новый мирный план урегулирования конфликта на Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям лидера России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже.

Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

В американской прессе начали появляться предполагаемые пункты плана. Сообщалось, что он подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. Документ также предполагает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. При создании документа проходили консультации с российской стороной, утверждают источники.