Дизен: Трампа могут обвинить в жестокости в отношении Украины из-за нового плана

Президента США Дональда Трампа вскоре могут обвинить в жестоких требованиях к Украине. Об этом последствии нового плана Штатов по урегулированию конфликта рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Трамп уже одобрил план по урегулированию конфликта. В свою очередь, официальные лица в Киеве отвергли инициативу, заявив, что документ полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован на Украине.

Сообщалось, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине Штаты потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.