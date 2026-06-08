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10:40, 8 июня 2026Экономика

Цены на нефть взлетели

Стоимость нефти выросла из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

На фоне ракетных ударов между Ираном и Израилем нефтяные котировки вновь пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent взлетела на 4,5 процента, превысив 97 долларов за баррель. Июльский фьючерс WTI подорожал на столько же, до 94,7 доллара.

Накануне, 7 июня, Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, после чего ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным целям в центральной и западной частях Исламской республики. Такие взаимные атаки снижают вероятность достижения перемирия в ближайшем будущем, что чревато сохранением сложностей с поставками нефти.

Ранее сообщалось, что в связи с резким подорожанием нефти нефтегазовые доходы России в мае достигли 678,9 миллиарда рублей.

Такой результат позволил практически остановить рост дефицита бюджета, превысившего шесть триллионов рублей.

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