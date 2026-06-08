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10:43, 8 июня 2026РоссияЭксклюзив

Полковник назвал места запуска дронов по поезду «Москва — Симферополь»

Полковник Матвийчук: ВСУ атаковали поезд в Крыму из Одесской или Херсонской области
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom

Вероятнее всего, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали дроны на пассажирский поезд в Крыму из Одесской или Херсонской областей, предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что дрон атаковал поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Жертвой атаки стал один человек — помощник машиниста.

Полковник считает, что поезд мог быть атакован из Одесской или Херсонской областей, потому что этот путь для ВСУ самый прямой и короткий. Также он предположил, что беспилотники могли лететь из Николаевской области.

«Мы знаем, где в этих областях собирают дроны, но эти точки мобильные, они меняются. Мы разрушаем, и они перемещаются. Но в основном если смотреть по направлению прилета, то это эти области», — объяснил эксперт.

Матвийчук также посчитал, что удары ВСУ по гражданскому транспорту могут быть связаны с политикой ужесточения самих кураторов украинской власти. Он указал, что мировая общественность снова нейтрально реагирует на террористические акты, в то время как зеркальный ответ по украинскому поезду вызвал бы бурное обсуждение в западной прессе.

Сегодняшний удар стал продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда. Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

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