Робот пнул ребенка в живот и попал на видео

В Китае робот в клоунском парике пнул маленького ребенка ногой в живот

Во время выступления в Ботаническом саду Урумчи, Китай, робот в клоунском парике пнул ногой в живот маленького ребенка. Об этом сообщает Need To Know.

Перед инцидентом, попавшим на видео, робот демонстрировал публике приемы боевых искусств. Один из ударов случайно задел ребенка, который тут же скорчился от боли. Окружающие отреагировали на произошедшее смехом.

Родители мальчика заявили, что подавали заявление в полицию. По их словам, после инцидента персонал не принял никаких мер и даже не поинтересовался состоянием пострадавшего.

В ответ сотрудники ботанического сада опубликовали видео, на котором робот стоит с табличкой на груди. На ней написано: «Простите! Это все вина моего хозяина (Чжан Саньфэна)».

Чжан Саньфэн — легендарный даосский монах и мастер боевых искусств, живший, по преданиям, примерно восемь столетий назад.

Ранее сообщалось, что в Китае механический танцор ударил ребенка по лицу. Ребенок схватился за ушибленное место, а робота увели организаторы представления.