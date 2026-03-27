Робот ударил ребенка в лицо и попал на видео

В Китае человекоподобный робот ударил ребенка в лицо во время представления. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел в провинции Шэньси в субботу, 21 марта. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда один из роботов, участвовавших в танцевальном шоу, оказался слишком близко к публике. Выполняя одно из движений, машина резко закрутилась и ударила рукой маленького зрителя.

Ребенок схватился за лицо, а робота увели устроители представления. Один из свидетелей позже написал, что мальчик, похоже предвидел опасность, но поделать ничего не смог. Другие пожаловались, что шоу с машинами было опасным для зрителей.

Ранее в Китае пожилая женщина пожаловалась полиции на донимавшего ее робота. 70-летняя женщина шла по улице, когда внезапно обнаружила прямо за спиной антропоморфную машину.