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13:27, 8 июня 2026Из жизни

«Короля тараканов» поймали со 100 тысячами тараканов-нелегалов

В Австралии у заводчика изъяли 100 тысяч тараканов-нелегалов и усыпили их
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water via AP

В Австралии поймали «короля тараканов» и изъяли у него больше 100 тысяч насекомых-нелегалов. Об этом сообщает Associated Press.

Случай произошел в мае в городе Батерст, штат Новый Южный Уэльс. Сотрудники Австралийского департамента по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам накрыли подпольную ферму, где заводчик разводил два вида экзотических тараканов — шипящих мадагаскарских и аргентинских. И те и другие запрещены к ввозу, содержанию и разведению на территории Австралии. Общая стоимость конфискованных насекомых составила 200 тысяч австралийских долларов (примерно 13 миллионов рублей).

Мадагаскарские шипящие тараканы — одни из крупнейших в мире, они достигают 5–8 сантиметров в длину. Именно из-за своих размеров эти насекомые пользовались спросом у владельцев ящериц и других рептилий. Одного такого гиганта хватало, чтобы накормить питомца, тогда как мелких местных тараканов или сверчков требовалось гораздо больше.

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В департаменте подчеркнули, что экзотические тараканы не прошли обязательную экологическую оценку рисков. В случае побега с фермы или намеренного выпуска в дикую природу они могли бы нанести серьезный урон местным экосистемам, распространять болезни и вытеснять местные виды. Несмотря на размер колонии тараканов, уголовное дело против разводчика возбуждать не стали. Всех изъятых тараканов усыпят.

Ранее в Южной Корее женщина попыталась избавиться от таракана и сожгла свою квартиру. Она решила расправиться с насекомым при помощи легковоспламеняющегося спрея и зажигалки.

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