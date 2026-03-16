Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:27, 16 марта 2026Из жизни

Донимавшего пожилую женщину робота задержала полиция

Антонина Черташ
Фото: Manami Yamada / Reuters

В Китае пожилая женщина пожаловалась полиции на донимавшего ее робота. Об этом сообщает Futurism.

Инцидент произошел вечером в жилом комплексе на территории Макао. 70-летняя женщина шла по улице, когда внезапно обнаружила прямо за спиной антропоморфную машину. Как рассказали в полиции, робот модели Unitree G1 следовал за пенсионеркой, из-за чего та испугалась и начала кричать. Из-за криков вокруг собрались прохожие, а робот поднял руки то ли извиняясь, то ли выражая недоумение.

Прибывшие полицейские забрали робота и сопроводили его в участок, придерживая за плечо. Выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для рекламной акции. Представитель центра объяснил: женщина остановилась посреди тротуара, проверяя телефон, а машина не могла ее обойти и просто ждала сзади. Светящиеся огни в темноте испугали пенсионерку, но физического контакта между роботом и человеком не было.

Пострадавшую доставили в больницу, обследовали и отпустили. Писать заявление она отказалась, а оператору робота напомнили о необходимости осторожнее использовать технику в публичных местах.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло «восстание машин» — антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей. Робот набросился на инженеров в ходе испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Россиянам объяснили необходимость менять рацион после 50 лет

    Названы самые популярные схемы обмана водителей на дороге

    Донимавшего пожилую женщину робота задержала полиция

    Украинцы высказались о выводе ВСУ из Донбасса

    Иран ударил по объектам оружейного завода Израиля

    Народный артист России назвал получение «Оскара» неприличным

    ВСУ атаковали заправку в регионе России

    Лавров оценил готовность Киева к переговорам

    Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok