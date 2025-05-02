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23:15, 2 мая 2025Из жизни

Нападение робота на людей в Китае попало на видео

В Китае робот Unitree H1 напал на людей во время испытания
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

В Китае произошло «восстание машин» — антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей. Об этом сообщает MK.RU.

Робот напал на инженеров в ходе испытания. Он начал хаотично двигаться и даже уронил компьютер, управлявший им. Остановить робота удалось лишь отключив питание.

Отмечается, что такое поведение машины обусловлено тем, что она находилась в состоянии падения и пыталась стабилизироваться, включив автокоррекцию.

Ранее в Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия.

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