Нападение робота на людей в Китае попало на видео

В Китае робот Unitree H1 напал на людей во время испытания

В Китае произошло «восстание машин» — антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей. Об этом сообщает MK.RU.

Робот напал на инженеров в ходе испытания. Он начал хаотично двигаться и даже уронил компьютер, управлявший им. Остановить робота удалось лишь отключив питание.

Отмечается, что такое поведение машины обусловлено тем, что она находилась в состоянии падения и пыталась стабилизироваться, включив автокоррекцию.

Ранее в Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мопед и скрылся с места происшествия.