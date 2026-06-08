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10:57, 8 июня 2026Россия

Частный вертолет рухнул в российском регионе

Частный вертолет совершил аварийную посадку в Архангельской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Архангельской области частный вертолет совершил аварийную посадку. Крушение воздушного судна произошло 7 июня, но известно о нем стало только сейчас, пишет 29.RU.

В экстренные службы обратились жители островных территорий. Очевидцы сообщили, что вертолет начал резко снижаться и рухнул на землю.

По данным издания, на борту находились пилот и два пассажира. Предварительно, никто из них не пострадал. «Гражданам оказана необходимая помощь, они доставлены в Архангельск», — сообщили журналистам в УМВД по российскому региону.

Причиной аварийной посадки назвали неисправность двигателя. Все обстоятельства происшествия еще предстоит установить следственным органам.

Ранее в лесу Якутии аварийную посадку совершил самолет Ан-2, в результате полностью сгорев. Как позже выяснилось, примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. Сообщалось о троих пострадавших.

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