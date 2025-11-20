В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от плана США

Депутат Рады Скороход: Если Зеленский отвергнет мирный план США, его заменят

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять план США по урегулированию конфликта, так как в случае отказа ему найдут замену. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Он "на растяжке", тут ему не позавидуешь… Будет стоять вопрос, если он их (условия — прим. "Ленты.ру") не примет, то найдут другого, кто примет», — считает она.

Кроме того, продолжила депутат, если Зеленский отвергнет требования Вашингтона, Киеву грозит сокращение западной помощи. По ее мнению, после коррупционного скандала объем поддержки Украины не будет прежним.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Он состоит из 28 пунктов, среди которых — отказ Киева от некоторых территорий и части вооружения, сокращение украинской армии в 2,5 раза, а также признание западными странами Крыма и Донбасса законными российскими территориями.