Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:01, 20 ноября 2025Бывший СССР

В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от плана США

Депутат Рады Скороход: Если Зеленский отвергнет мирный план США, его заменят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять план США по урегулированию конфликта, так как в случае отказа ему найдут замену. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Он "на растяжке", тут ему не позавидуешь… Будет стоять вопрос, если он их (условия — прим. "Ленты.ру") не примет, то найдут другого, кто примет», — считает она.

Кроме того, продолжила депутат, если Зеленский отвергнет требования Вашингтона, Киеву грозит сокращение западной помощи. По ее мнению, после коррупционного скандала объем поддержки Украины не будет прежним.

Ранее стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Он состоит из 28 пунктов, среди которых — отказ Киева от некоторых территорий и части вооружения, сокращение украинской армии в 2,5 раза, а также признание западными странами Крыма и Донбасса законными российскими территориями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Экс-премьер Украины оценил шансы Зеленского остаться у власти

    В США исключили победу Украины в конфликте

    Россиянам напомнили о сокращенной последней рабочей неделе в году

    Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

    В России предположили гибель инструкторов из США при ударе возмездия по ATACMS

    В России назвали возможную замену Зеленскому

    США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

    Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости