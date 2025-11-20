Подполковник Дэвис: США навяжут Украине и Европе условия России

Новый мирный план США по Украине в большей степени учитывает интересы России. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.

Он отметил, что мирные инициативы, предложенные Киевом и Европой, представляли собой ультиматум Москве и поэтому были неисполнимы. «Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские», — сказал военный.

По его словам, информация о плане урегулирования украинского конфликта фактически фиксирует поражение Киева и свидетельствует об осознании Западом сложившейся реальности.

«Давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена», — заявил он, подчеркнув, что поражение Украины уже неизбежно.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход предположила, что если президент Украины Владимир Зеленский отвергнет мирный план США, ему найдут замену.