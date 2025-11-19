Мир
Спецпосланник Трампа по Украине уйдет в отставку

Reuters: Спецпосланник США по Украине Келлог планирует уйти в отставку в январе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Как отмечает агентство, после ухода Келлога в отставку Украина потеряет ключевого союзника в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Келлог пытается «законопатить» украинский конфликт. Он полагает, что спецпредставитель, призывая не признавать за Россией никакие территории, настроен «загнать вглубь» процесс урегулирования, чтобы в будущем у США была возможность нарушить не закрепленные юридически обещания.

