18:27, 15 октября 2025Мир

Лавров заявил о попытке спецпосланника США «законопатить» украинский конфликт

Лавров: Спецпосланник США Келлог призывает законопатить украинский конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является полной противоположностью представителя американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, предлагая вместо долгосрочного решения украинского кризиса «законопатить» конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту», текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам главы МИД, Келлог, призывая не признавать за Россией никакие территории, настроен «загнать вглубь» процесс урегулирования, чтобы в будущем у США была возможность нарушить не закрепленные юридически обещания. Дипломат напомнил, как при СССР Прибалтика была де-факто, но не де-юре, признана в составе Советского Союза.

«Запад общался с советским руководством, и даже западные делегации ездили в Ригу, Таллин, Вильнюс, а потом, когда пришла пора, западники сказали, что они их не признавали, поэтому те независимые», — пояснил Лавров.

Глава МИД указал, что потом Вашингтон может также сказать, что «они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины».

Ранее Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий. «Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР», — сказал он.

