Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

Министр армии США Дэниел Дрисколл был направлен на Украину президентом США Дональдом Трампом для предоставления плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Politico.
«Дрисколл вместе с начальником штаба сухопутных войск генералом Рэнди Джорджем и командующим сухопутными войсками в Европе генералом Кристофером Донахью были спешно отправлены в Киев на этой неделе, чтобы обсудить с украинцами план», — утверждается в публикации.
По словам неназванного чиновника, после встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками США по НАТО, чтобы ознакомить их с мирным планом и мнением Вашингтона о перспективах урегулирования.
Ранее стало известно, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом и Джорджем.