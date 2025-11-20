Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

Politico: Дрисколл был направлен на Украину для предоставления мирного плана

Министр армии США Дэниел Дрисколл был направлен на Украину президентом США Дональдом Трампом для предоставления плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Politico.

«Дрисколл вместе с начальником штаба сухопутных войск генералом Рэнди Джорджем и командующим сухопутными войсками в Европе генералом Кристофером Донахью были спешно отправлены в Киев на этой неделе, чтобы обсудить с украинцами план», — утверждается в публикации.

По словам неназванного чиновника, после встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками США по НАТО, чтобы ознакомить их с мирным планом и мнением Вашингтона о перспективах урегулирования.

Ранее стало известно, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом и Джорджем.