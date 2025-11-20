Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 20 ноября 2025Мир

Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

Politico: Дрисколл был направлен на Украину для предоставления мирного плана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Press Service of Ukrainian Defense Ministry / Handout / Reuters

Министр армии США Дэниел Дрисколл был направлен на Украину президентом США Дональдом Трампом для предоставления плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Politico.

«Дрисколл вместе с начальником штаба сухопутных войск генералом Рэнди Джорджем и командующим сухопутными войсками в Европе генералом Кристофером Донахью были спешно отправлены в Киев на этой неделе, чтобы обсудить с украинцами план», — утверждается в публикации.

По словам неназванного чиновника, после встреч в Киеве Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками США по НАТО, чтобы ознакомить их с мирным планом и мнением Вашингтона о перспективах урегулирования.

Ранее стало известно, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом и Джорджем.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    В московском районе ввели карантин из-за выявления бешенства у животного

    Названа провоцирующая инсульт ночная привычка

    Россиян призвали загорать

    Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

    Здание администрации российского города атаковали коктейлем Молотова

    Раскрыты намерения США по плану урегулирования конфликта на Украине

    Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

    На Украине назвали кандидата на роль главы временного правительства

    На Западе заявили о приближающем окончание конфликта на Украине событии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости