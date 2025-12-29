Реклама

Бывший СССР
08:44, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

Страна.ua: Итоги переговоров Трампа и Зеленского разрушили план Украины и ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским стала провалом для последнего. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Главный итог вчерашних переговоров — поломан план украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, после чего его бы точно отверг [президент России Владимир] Путин и можно было бы требовать от США новых санкций», — указано в сообщении.

Отмечается, что Трамп по-прежнему настаивает на том, чтобы Киев пошел на территориальные уступки. Американский лидер также отвергает возможность решения территориального вопроса через референдум, поскольку для этого хватит и соответствующего решения украинского парламента.

Ранее Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов.

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

