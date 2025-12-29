Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

При этом, по словам главы США, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине

Ранее Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским, назвав ее замечательной. Глава Белого дома также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув «большой детализации».