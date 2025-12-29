Реклама

Мир
00:58, 29 декабря 2025Мир

Трамп оценил свою встречу с Зеленским

Трамп назвал встречу с Зеленским замечательной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, назвав ее замечательной. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Встреча с Зеленским прошла замечательно. У нас были разговоры о всех темах, как и было с [президентом России Владимиром] Путиным до этого. Было приятно провести время с Зеленским», — сказал он.

Глава Белого дома также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув «большой детализации».

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят окончания украинского конфликта. «Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.

