Трамп высказался о Путине и Зеленском

Трамп: Путин и Зеленский хотят мира на Украине

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят окончания украинского конфликта. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп накануне встречи с Зеленским.

«Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что мирные переговоры находятся на финишной прямой, и конфликт «или остановится, или будет очень долго длиться».

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным назвал выгоду от завершения конфликта на Украине. По его словам, перед Россией и США стоят «впечатляющие перспективы экономического сотрудничества».