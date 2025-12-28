Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 28 декабря 2025Мир

Трамп высказался о Путине и Зеленском

Трамп: Путин и Зеленский хотят мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят окончания украинского конфликта. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп накануне встречи с Зеленским.

«Украина поддерживает это, Россия поддерживает это. Обе стороны хотят, чтобы это закончилось», — сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что мирные переговоры находятся на финишной прямой, и конфликт «или остановится, или будет очень долго длиться».

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным назвал выгоду от завершения конфликта на Украине. По его словам, перед Россией и США стоят «впечатляющие перспективы экономического сотрудничества».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным

    Трамп сделал заявление о переговорах по Украине

    Трамп раскрыл ожидания от встречи с Зеленским

    Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

    Трамп отказался обвинять Москву в нежелании мира и напомнил об ударах Киева по России

    Карлсен впервые прокомментировал эмоциональное поведение после поражения от россиянина

    Трамп высказался о дедлайнах по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok