Трамп назвал выгоду от завершения конфликта на Украине

Трамп рассказал о сотрудничестве РФ и США после завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал выгоду от завершения конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По утверждению Трампа, в случае окончания боевых действий перед Россией и США стоят «впечатляющие перспективы экономического сотрудничества».

28 декабря Трамп поговорил с Путиным по телефону перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что диалог получился хороший и продуктивный. Разговор, инициированный американским лидером, длился 1 час 15 минут.