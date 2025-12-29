Киев должен вывести украинских военнослужащих из Донбасса для остановки боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Конечно, это уход Вооруженных сил [Украины, (ВСУ)] из Донбасса: за пределы административных границ», — ответил официальный представитель Кремля.
Вместе с тем Москва указала Киеву на потери территорий. Песков отметил, что это происходило и будет происходить вне зависимости от попыток Владимира Зеленского затянуть переговоры и предложить альтернативные планы урегулирования конфликта.
В Кремле также высказались по вопросу о рождественском перемирии на Украине. Представитель Москвы заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали эту тему.