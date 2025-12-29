Реклама

13:37, 29 декабря 2025Бывший СССР

Москва заявила требование к Киеву для остановки боевых действий

Песков: Киев должен вывести ВСУ из Донбасса для остановки боевых действий
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киев должен вывести украинских военнослужащих из Донбасса для остановки боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, это уход Вооруженных сил [Украины, (ВСУ)] из Донбасса: за пределы административных границ», — ответил официальный представитель Кремля.

Вместе с тем Москва указала Киеву на потери территорий. Песков отметил, что это происходило и будет происходить вне зависимости от попыток Владимира Зеленского затянуть переговоры и предложить альтернативные планы урегулирования конфликта.

В Кремле также высказались по вопросу о рождественском перемирии на Украине. Представитель Москвы заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали эту тему.

