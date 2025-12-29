В Кремле ответили на вопрос о рождественском перемирии на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали вопрос о рождественском перемирии на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Папа Римский Лев ХІV заявил, что он опечален отсутствием 24-часового рождественского перемирия на Украине. Он отметил, что отказ от перемирия по случаю католического Рождества вызывает большую печаль.

Ранее Песков заявил, что Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины во время Рождества. Объявить перемирие на католическое Рождество предложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.