12:52, 16 декабря 2025

В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

Песков: Россия не хочет перемирия ради передышки Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение о введении рождественского перемирия, передает РИА Новости.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — сказал он.

До этого объявить перемирие на католическое рождество предложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, такой шаг мог бы стать «началом мира».

Ранее Песков, комментируя перспективу завершения конфликта к католическому Рождеству (25 декабря) заявил, что разговоры о сроках украинского урегулирования являются неблагодарным делом.

