Песков назвал неблагодарным делом разговоры о сроках урегулирования конфликта

Разговоры о сроках урегулирования конфликта на Украине являются неблагодарным делом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли выйти на согласованную позицию по урегулированию конфликта к католическому рождеству (24 декабря).

Песков также заявил, что Обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах. Он подчеркнул, что этот вопрос требует особого обсуждения.

До этого власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.