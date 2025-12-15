Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о сроках урегулирования конфликта на Украине

Песков назвал неблагодарным делом разговоры о сроках урегулирования конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Разговоры о сроках урегулирования конфликта на Украине являются неблагодарным делом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли выйти на согласованную позицию по урегулированию конфликта к католическому рождеству (24 декабря).

Песков также заявил, что Обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах. Он подчеркнул, что этот вопрос требует особого обсуждения.

До этого власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Российские полицейские крышевали подпольное казино за криптовалюту

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok